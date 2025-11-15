США хотят вытеснить российский газ из Европы «до последней молекулы»
США стремятся вытеснить российский газ с рынка ЕС «до последней молекулы». Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, американские чиновники посещали европейские страны, продвигая свои энергоносители. Эти поездки, как отмечает FT, совпали с попыткой трейдера Gunvor купить зарубежные активы «Лукойла», что создало трудности для последней.
11 ноября стало известно, что США не могут допустить, чтобы их союзники продолжали закупать российские энергоносители.
Вашингтон, как утверждается, регулярно поднимает вопросы энергетики в ходе торговых переговоров.
