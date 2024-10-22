Песков раскрыл, какой теме Путин и Си Цзиньпин уделили немалое время на БРИКС

Слева направо: председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)
Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани были посвящены теме Украины немалую часть времени. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Обмен мнениями и по Украине состоялся, и в целом по международной обстановке», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.Перед этим помощник Путина Юрий Ушаков комментировал, что участники саммита БРИКС согласовали подход к украинскому конфликту. Собеседник отмечал, что возражений ни у кого нет.
Саммит БРИКС проходит до 24 октября, он является крупнейшим событием во внешней политике на территории РФ.
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Никита Кротов