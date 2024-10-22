Участники саммита БРИКС согласовали подход к конфликту на Украине

Боевики ВСУ убираются с фронта пешком, поскольку у них нет техники, а бойцы ВС РФ тем временем ведут наступление по всей фронтовой линии, рассказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.