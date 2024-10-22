Участники саммита БРИКС согласовали подход к конфликту на Украине

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Общий подход стран-участниц БРИКС к украинскому конфликту согласован, и по нему нет возражений, прокомментировал «Первому каналу» помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Собеседник подчеркнул, что подход отразят в итоговой декларации саммита.
«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений», — прокомментировал помощник российского лидера.
Саммит стран-участниц БРИКС в Казани проходит до 24 октября. Он является крупнейшим внешнеполитическим событием, которое когда-либо проходило в РФ. Глава российского государства провел в рамках мероприятия ряд двусторонних встреч.
По мнению аналитиков, саммит БРИКС показал, что коллективный Запад не смог изолировать Россию.
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