Песков: Россия увидела опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину

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Российская сторона увидела опровержение американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом слов про возможную отправку военных США на Украину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что российские власти приняли к сведению заявления Вэнса о том, что западные СМИ исказили его ответ на соответствующий вопрос.
Вэнс добавил, что американские военные не должны быть в зонах боевых действий между другими государствами, если того не требует обеспечение американской безопасности.
Ранее сообщалось, к чему в НАТО призвали европейских политиков.
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«Да, приняли к сведению», — добавил Песков.Накануне в пятницу, 14 февраля, Вэнс обвинил издание The Wall Street Journal в искажении его высказываний про возможную отправку военных США на Украину в качестве рычага давления на Москву.
Вэнс добавил, что американские военные не должны быть в зонах боевых действий между другими государствами, если того не требует обеспечение американской безопасности.
Ранее сообщалось, к чему в НАТО призвали европейских политиков.
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Никита Кротов