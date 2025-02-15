Песков: Россия увидела опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину

Известная певица София Ротару была замужем единожды. Тридцать с лишним лет она была счастлива в браке с Анатолием Евдокименко, которого любила всем сердцем. После его безвременного ухода она нашла поддержку и отраду в своем единственном сыне и внуках. О том, как и где сейчас живут самые близкие родственники артистки, читайте в материале «Радио 1».