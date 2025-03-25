Песков заявил, что ВСУ целенаправленно убили российских военкоров

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
ВСУ вели прицельный огонь по российским военкорам, их убили намеренно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Огонь велся прицельный, их специально хотели убить», — заявил Песков журналистам.
Он также подчеркнул, что киевский режим целенаправленно продолжает свои злодеяния в отношении журналистов, у которых в руках нет оружия. Подобные действия украинской стороны подтверждают правоту проведения российской спецоперации, уверен представитель Кремля.
Накануне стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в районе Купянска в ЛНР. Автомобиль, в котором находились Федорчак, корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Панов и водитель съемочной группы Руслан Сиркели, попал под удар, нанесенный предположительно ракетами из РСЗО HIMARS. Все трое погибли на месте.
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Элина Позднякова