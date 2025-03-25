Песков заявил, что ВСУ целенаправленно убили российских военкоров

Интернет-провайдер Lovit, обслуживающий жителей домов ПИК, был атакован украинскими хакерами при помощи вредоносного сервиса Gorgon Stress. Об этом заявил хакер Владислав Хорохорин, выступающий под ником BadB. По его словам, атаку организовало объединение хактивистов с названием IT Army of Ukraine.