Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Бывшая звезда КВН Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ. В социальных сетях участник шоу «Однажды в России» опубликовал военный билет с автоматом Калашникова.
Мужчина оставил комментарий о сложных временах, в которые рождаются сильные люди. Аудитория не оценила намерения Ласточкина.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп раскрыл потери украинской армии на фронте. По словам республиканца, на спутниковых снимках «видны части тел», и можно говорить о цифре в 700 тысяч боевиков.
Кроме того, на Украине проходит митинг у американского посольства после критики Трампа в адрес Владимира Зеленского. По сообщениям украинских СМИ, собралось примерно 30 человек.
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Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп раскрыл потери украинской армии на фронте. По словам республиканца, на спутниковых снимках «видны части тел», и можно говорить о цифре в 700 тысяч боевиков.
Кроме того, на Украине проходит митинг у американского посольства после критики Трампа в адрес Владимира Зеленского. По сообщениям украинских СМИ, собралось примерно 30 человек.
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Никита Кротов