Пытавшийся прорваться в РФ украинский диверсант рассказал о «горячем приеме»

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Сдавшийся в плен член «Русского добровольческого корпуса»* заявил, что не ожидал, что его «примут так горячо» на границе с РФ.
На допросе, кадры которого опубликовал RT, пленный заявил, что украинская сторона убеждала группировку, что сопротивления на границе не будет. Как утверждает мужчина, на Украине им поручили войти на территорию России, сфотографироваться и уйти.
При попытке проникнуть в страну через госграницу в Курскую область планы диверсантов сорвали Вооруженные Силы РФ. После этого боевик решил сдаться в плен, чтобы спасти свою жизнь.
Как утверждает мужчина, большинство члены диверсионной группы вступили в РДК* из-за денег.
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*признан террористической организацией и запрещен в РФ
«На деле нас там приняли очень горячо», — пожаловался он.
Как утверждает мужчина, большинство члены диверсионной группы вступили в РДК* из-за денег.
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*признан террористической организацией и запрещен в РФ
Алина Юрчак