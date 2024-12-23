В Киевской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: iStock/Harry Wedzinga
В понедельник в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога, согласно информации с онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, пишет РИА Новости.
Сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 17:19 (по московскому времени), а ранее тревога была объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Стало известно о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВСУ нанесли удар по больнице в Горловке с использованием кассетных боеприпасов
Forbes: десятки солдат ВСУ погибнут в бессмысленной атаке в Запорожской области
Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Стало известно о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВСУ нанесли удар по больнице в Горловке с использованием кассетных боеприпасов
Forbes: десятки солдат ВСУ погибнут в бессмысленной атаке в Запорожской области
Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ
Дарья Осипова