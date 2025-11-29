ВС РФ нанесли массированные удары по ВПК Украины

29 ноября 2025, 12:52

Фото: iStock/zim286

ВС РФ нанесли массированные удары по объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.





По данным ведомства, целями стали предприятия ВПК и объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. Для ударов применялось высокоточное оружие и беспилотники. Операцию провели в ночь на 29 ноября в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.