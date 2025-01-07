Прокудин: объекты промышленной инфраструктуры пострадали в Херсонской области

Фото: istockphoto/aapsky
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадали объекты промышленной инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале проинформировал назначенный Киевом руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
Он не уточнил, какие конкретно объекты имеются в виду.
Херсонская область стала российским регионом после сентябрьского референдума 2022 года. За присоединение к России проголосовало большинство. Помимо этого, субъектами РФ стали Запорожская область, а также Луганская и Донецкая народные республики.
Перед этим глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что боевики ВСУ за сутки атаковали четыре района, используя 95 снарядов.
Читайте также:
В Париже заявили о дезертирстве среди обученных во Франции солдат ВСУ
Планы ВСУ захватить село Большое Солдатское в Курской области сорвались
Стало известно, кого ВСУ отправили штурмовать позиции ВС России под Курском
Херсонская область стала российским регионом после сентябрьского референдума 2022 года. За присоединение к России проголосовало большинство. Помимо этого, субъектами РФ стали Запорожская область, а также Луганская и Донецкая народные республики.
Перед этим глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что боевики ВСУ за сутки атаковали четыре района, используя 95 снарядов.
Читайте также:
В Париже заявили о дезертирстве среди обученных во Франции солдат ВСУ
Планы ВСУ захватить село Большое Солдатское в Курской области сорвались
Стало известно, кого ВСУ отправили штурмовать позиции ВС России под Курском
Никита Кротов