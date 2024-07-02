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Военнопленный Валентин Гриднев, который был мобилизован в Херсоне в конце апреля 2023 года, рассказал, что нацбатальон «Кракен» сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей Вооруженных сил Украины.
По словам Гриднева, командование батальона отправило его группу на позиции в Часов Яр. Им пообещали, что прикрывать их будут бойцы нацбата «Кракен».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в результате удара российскими военными по украинскому аэродрому в Миргороде была поражена авиационная техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни», — рассказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в результате удара российскими военными по украинскому аэродрому в Миргороде была поражена авиационная техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова