29 июня 2025, 14:38

Пленный украинец Колесник: в рядах ВСУ были наемники с глазами убийц

Фото: iStock/ Liudmila Chernetska

Украинская армия использовала наемников из стран Латинской Америки с «глазами убийц» в качестве штурмовиков у села Комар в ДНР. Об этом заявил пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник, сообщило агентство РИА Новости.







«При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные», — обратил внимание Александр Колесник.