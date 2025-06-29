Пленный украинец рассказал о наемниках с «глазами убийц» в рядах ВСУ, которые «что-то употребляли»
Пленный украинец Колесник: в рядах ВСУ были наемники с глазами убийц
Украинская армия использовала наемников из стран Латинской Америки с «глазами убийц» в качестве штурмовиков у села Комар в ДНР. Об этом заявил пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник, сообщило агентство РИА Новости.
«При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные», — обратил внимание Александр Колесник.
Еще пленный украинец допустил, что они «что-то употребляли».
Со слов Колесника, среди подобных наемников числились аргентинцы, бразильцы и кубинцы. Они шли как штурмовая бригада, так как в рядах Вооруженных сил Украины отсутствуют люди для штурмов.
Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона сбила 8 беспилотников ВСУ: семь — над Брянской областью и один — над территорией Курской области. Уточняется, что дроны были перехвачены и уничтожены с 8:50 (по московскому времени) до 11:10 (по московскому времени) 29 июня.