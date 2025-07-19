Times: убитый полковник СБУ Воронич координировал подрыв «Северного потока»
Подрыв газопровода «Северный поток» координировал убитый в Киеве полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич.
В материале издания The Times говорится, что украинский офицер пользовался морскими дронами против российского Черноморского флота.
«По словам источников, полковник даже использовал морские беспилотники против Черноморского флота России и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского», — указывается в публикации.11 июля газета The New York Times писала, что Воронич возглавлял элитное подразделение боевиков ВСУ, которое вторглось в Курскую область в августе прошлого года. Ивана Воронича ликвидировал неизвестный 10 июля 2025 года у киевской многоэтажки.