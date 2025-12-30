30 декабря 2025, 00:24

Милонов: атака на резиденцию Путина — это плевок в сторону США и Трампа

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Киевские власти идут на любые обострения ради сохранения власти у нелегитимной верхушки. Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина.





Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВСУ попытались атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области.



По словам Милонова, эта выходка перечеркнет терпеливое отношение России к вариантам завершения конфликта.





«Украинский террористический режим идёт на любые обострения ради продолжения работы кровавой мясорубки, перемалывающей их собственный народ, ради сохранения власти у нелегитимной верхушки», — заявил Милонов в разговоре с RT.

«Еще одна мысль Трампа привлекла внимание. Оказывается, Россия может дальше продвинуться на территориях, а поэтому нужно срочно идти на сделку. Кому нужно? Вам нужно? Нам не нужно. Мы и так идем вперед. Какая-то странная традиционная манера считать партнеров за идиотов», — сказал Дудчак Общественной Службе Новостей.