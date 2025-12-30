«Плевок в сторону Трампа»: В ГД оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина
Милонов: атака на резиденцию Путина — это плевок в сторону США и Трампа
Киевские власти идут на любые обострения ради сохранения власти у нелегитимной верхушки. Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВСУ попытались атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области.
По словам Милонова, эта выходка перечеркнет терпеливое отношение России к вариантам завершения конфликта.
«Украинский террористический режим идёт на любые обострения ради продолжения работы кровавой мясорубки, перемалывающей их собственный народ, ради сохранения власти у нелегитимной верхушки», — заявил Милонов в разговоре с RT.
Он также назвал попытку атаковать резиденцию Путина «плевком в сторону президента Трампа», который пытается найти уважительный выход из тупика для киевского режима.
Тем временем СМИ продолжают активно анализировать итоги встречи Трампа и Зеленского. Политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак отметил, что американский лидер наконец понял, что Москве нужно не просто перемирие, а долгосрочный настоящий мир.
«Еще одна мысль Трампа привлекла внимание. Оказывается, Россия может дальше продвинуться на территориях, а поэтому нужно срочно идти на сделку. Кому нужно? Вам нужно? Нам не нужно. Мы и так идем вперед. Какая-то странная традиционная манера считать партнеров за идиотов», — сказал Дудчак Общественной Службе Новостей.
Он добавил, что Зеленский от встречи с Трампом не получил ничего.