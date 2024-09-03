В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности — МЧС

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Желтый уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области, передает МЧС в Telegram-канале.
«Объявлен желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области», — сказано в сообщении ведомства.Липецкая область расположена поблизости от Курского региона, где 6 августа этого года произошло нападение со стороны боевиков ВСУ. Ранним утром в указанную дату противник попытался вторгнуться на российские территории. Украинские неонацисты получили отпор со стороны Росгвардии, ВС РФ и пограничников, бои под Курском продолжаются.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ будут удерживать территории под Курском неопределенный срок.
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Никита Кротов