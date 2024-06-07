«Почему мэр молчит?»: На Украине рассказали о тотальной социальной катастрофе в Киеве

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В киевском жилом массиве Позняки из-за отключения электроэнергии произошла «тотальная социальная катастрофа». Такое заявление сделал украинский экономист и аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.
«На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем», — утверждает он.Как отметил аналитик, Позняки являются жилым массивом с высотками, где установлены в основном электроплиты. Там отключаются лифты, а на верхних этажах — и подача воды.
При этом, продолжил Кущ, в Днепропетровской области уже несколько дней не отключают электричество. Украинец отметил, что региональные предприятия и операторов по распределению энергии в Киеве контролирует один и тот же человек.
Экономист напомнил, что формально лимиты на потребление определяются национальной энергетической компанией «Укрэнерго», но, как заявляет аналитик, делается это в случайном порядке.
«По слухам, в прошлый раз во время массовых отключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?» — поинтересовался Кущ.Читайте также:
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Алина Юрчак