«Почему так»: Пленные морпехи с «Азовстали» возмутились поведением Зеленского

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Украинские морпехи из «Азовстали», которые более двух лет находятся в плену, обратились к офису Владимира Зеленского с просьбой обменять их. Кадры публикует РИА Новости.
«Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода», — посетовал старший лейтенант Алексей Собчук.Мужчина рассказал, что сдался бойцам ВС РФ 13 апреля 2022 года во время попытки выйти из окружения. Как утверждает Собчук, морпехам обещали возвращение домой в ближайшее время, но спустя полгода они поняли, что обменивают других пленных.
Он добавил, что руководители его бригады, попавшие в плен еще раньше, потому что «просто бросили» их, уже находятся на родине.
«А мы из-за них практически тут оказались», — пожаловался военнопленный.Читайте также:
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Алина Юрчак