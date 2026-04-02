Почти 150 БПЛА пытались атаковать регионы России ночью

02 апреля 2026, 08:13

Над Россией сбили 147 беспилотников ВСУ за ночь

Системы ПВО перехватили 147 вражеских БПЛА над регионами России в ночь с 1 на 2 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.