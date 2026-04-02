Почти 150 БПЛА пытались атаковать регионы России ночью
Системы ПВО перехватили 147 вражеских БПЛА над регионами России в ночь с 1 на 2 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, массированная атака отражалась в период с 23:00 среды до 07:00 четверга. Украинские беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тульской и Калужской областях, Краснодарском крае, Республиках Крым, Башкортостан и Адыгея, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ ударил по жилому жому в Уфе. Серьезные повреждения получила как минимум одна квартира. Сразу после попадания в помещении начался пожар.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
