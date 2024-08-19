Морпехи ЧФ захватили в Курской области группу из 19 украинских диверсантов

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Диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военных захватили морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у населенного пункта Ольговка Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Отмечается, что взятые в плен военные принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области, от удара у него обрушилась часть перекрытия. Данное сооружение стало последним, через которое армия России могла осуществлять подвоз боеприпасов на данном участке.
До этого Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в село заходили иностранные наёмники из Франции и Польши.
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Отмечается, что взятые в плен военные принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области, от удара у него обрушилась часть перекрытия. Данное сооружение стало последним, через которое армия России могла осуществлять подвоз боеприпасов на данном участке.
До этого Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в село заходили иностранные наёмники из Франции и Польши.
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Дарья Осипова