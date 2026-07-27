Почти 280 беспилотников пытались атаковать Россию прошедшей ночью
Над Россией сбили 276 беспилотников ВСУ за ночь
В течение прошедшей ночи система ПВО подавила 276 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
Массированная атака отражалась в 17 регионах страны: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской и Московской областей, Краснодарском крае, республиках Крым, Татарстан и Удмуртия. Воздушные цели также перехватывали над акваториями Черного и Азовского морей.
Ученый назвал ответственных за конфликт на Украине
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.