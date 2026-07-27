Почти 280 беспилотников пытались атаковать Россию прошедшей ночью

27 июля 2026, 09:26

Над Россией сбили 276 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи система ПВО подавила 276 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.





Массированная атака отражалась в 17 регионах страны: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской и Московской областей, Краснодарском крае, республиках Крым, Татарстан и Удмуртия. Воздушные цели также перехватывали над акваториями Черного и Азовского морей.



