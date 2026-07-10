Почти 380 беспилотников сбили над Россией за ночь
Средства ПВО перехватили 376 вражеских БПЛА над территорией России в ночь на 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, массированная атака отражалась в период с 20:00 четверга до 07:00 пятницы. Ей подверглись 13 регионов страны: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Московская области, Краснодарский край и Республика Крым. Беспилотники также сбивали над акваторией Азовского моря.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москве беспилотниках.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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