Украинец предстал перед российским судом за шпионаж и диверсии
Ленинградский областной суд вынес обвинительный приговор 41-летнему гражданину Украины Василию Кашперуку. Его признали виновным в шпионаже, диверсионной деятельности, а также в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, в ходе следствия установили, что осужденный, выполняя указание неизвестного лица, собирал сведения о военных объектах, расположенных на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга. Кроме того, мужчина совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры и незаконно хранил взрывчатку.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил Кашперуку наказание в виде 23 лет лишения свободы. Основную часть срока он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденному назначили штраф в размере более миллиона рублей.
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