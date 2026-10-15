Украинец предстал перед российским судом за шпионаж и диверсии

15 октября 2026, 11:26

В Ленобласти украинец получил 23 года за шпионаж и диверсии

Фото: istockphoto/AMilkin

Ленинградский областной суд вынес обвинительный приговор 41-летнему гражданину Украины Василию Кашперуку. Его признали виновным в шпионаже, диверсионной деятельности, а также в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.