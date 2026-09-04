Почти 500 беспилотников пытались атаковать Россию этой ночью
В ночь с 3 на 4 сентября средства ПВО перехватили 490 вражеских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, массированная атака велась в период с 20:00 четверга до 08:00 пятницы. Всего ей подверглись 20 регионов страны.
Беспилотники сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской и Московской областей, Краснодарского края, Республик Башкортостан и Крым. Воздушные цели также подавили над акваторией Черного моря.
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