Под Севастополем загорелся лесной массив из-за сбитого БПЛА — Развожаев
В районе села Верхнесадовое под Севастополем загорелся лес из-за падения сбитого беспилотника. Об этом в Макс сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, на месте работают пожарные. Ранее глава региона сообщил, что в воскресенье при воздушной атаке на город нейтрализовали пятнадцать беспилотников ВСУ.
По предварительным данным, обломки сбитого дрона упали в историческом центре. Кроме того, в районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелась крыша одного из частных домов в СНТ. Возгорание частного дома также зафиксировали в районе Монастырского шоссе.
Перед этим публиковались последние новости СВО на 13 сентября. Подробности — в нашем материале.
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