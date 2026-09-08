Курянин погиб при атаке БПЛА ВСУ в Курской области — Хинштейн
В Курской области в результате атаки украинского беспилотника на село Калиновка Хомутовского района погиб местный житель. Об этом стало известно 8 сентября.
По данным губернатора Александра Хинштейна в Макс, жертвой стал 37-летний мужчина. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее при атаке БПЛА ВСУ на Севастополь погиб ребёнок, ещё три человека пострадали. О трагедии сообщалось 7 сентября.
Кроме того, в Саратове из-за ударов дронов повреждения получили люди и гражданская инфраструктура. Подробности — в нашем материале.
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