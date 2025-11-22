Под Воронежем подорвали боевые блоки сбитых ракет ATACMS

22 ноября 2025, 18:52

Гусев: Под Воронежем уничтожили неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS

Фото: iStock/vadimrysev

Взрывотехники завершили плановый подрыв блоков сбитых ракет ATACMS в садоводческом товариществе «Дальние сады» под Воронежем. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем блоге.