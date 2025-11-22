Под Воронежем подорвали боевые блоки сбитых ракет ATACMS
Взрывотехники завершили плановый подрыв блоков сбитых ракет ATACMS в садоводческом товариществе «Дальние сады» под Воронежем. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем блоге.
Никто из жителей не пострадал, отметил он. По информации главы региона, экстренным службам необходимо время для проверки и полной ликвидации всех опасных элементов, поэтому доступ к некоторым участкам в СНТ всё ещё ограничен. Однако в большинство садоводческих товариществ граждане уже могут попасть.
Гусев сообщил, что в результате инцидента пострадали несколько построек: один нежилой дом был полностью разрушен, а другой получил значительные повреждения. Кроме того, у нескольких зданий повреждены кровля и оконные конструкции.
