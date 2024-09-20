Стало известно, что стали делать украинские военные, чтобы уберечь свои авто от поджогов

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Военные Вооруженных сил Украины начали сторожить ночью свои автомобили, чтобы уберечь их от поджогов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Военные стали караулить ночью у своих авто, чтобы поймать поджигателей», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что в Киеве удалось поймать двух парней, их отправят на фронт в качестве «бесплатных рабов». Отмечается, что других пойманных может ожидать более жесткое наказание.
В последнее время в Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».
К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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