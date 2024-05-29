«Подлетели» на мине»: военкор Поддубный рассказал о ранении Пушина под Харьковом

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Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который был рядом с коллегой Александром Пушиным при ранении, рассказал у себя в Telegram, что они на багги «подлетели» на мине под Харьковом. Также в машине был еще один военный корреспондент, но уже от «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Когда сегодня вместе с бойцами «подлетели» на мине (а я сидел в кузове, а Саша Коц вместе с Сашей Пушиным в кабине), мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе. Саша Коц собранно сказал, что Пушин — 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет», – говорится в сообщении.
Поддубный добавил, что он вместе с бойцами и Коцом «спешились», в то время как Пушин «помчал» на эвакуацию.
Со слов Поддубного, он и Коц шел с короткими остановками для того, чтобы рассмотреть дроны.
До этого в эфире телеканала «Россия 24» сообщили о ранении Пушина в зоне спецоперации под Харьковом.
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Никита Кротов