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«Подлетели» на мине»: военкор Поддубный рассказал о ранении Пушина под Харьковом

Военкор Поддубный сообщил, как они с Пушиным и Коцем «подлетели» на мине
29 мая 2024, 11:44
Фото: istockphoto/ь:Ivan Murauyou

Фото: istockphoto/ь:Ivan Murauyou

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который был рядом с коллегой Александром Пушиным при ранении, рассказал у себя в Telegram, что они на багги «подлетели» на мине под Харьковом. Также в машине был еще один военный корреспондент, но уже от «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Когда сегодня вместе с бойцами «подлетели» на мине (а я сидел в кузове, а Саша Коц вместе с Сашей Пушиным в кабине), мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе. Саша Коц собранно сказал, что Пушин — 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет», – говорится в сообщении.

Поддубный добавил, что он вместе с бойцами и Коцом «спешились», в то время как Пушин «помчал» на эвакуацию.



Со слов Поддубного, он и Коц шел с короткими остановками для того, чтобы рассмотреть дроны.

До этого в эфире телеканала «Россия 24» сообщили о ранении Пушина в зоне спецоперации под Харьковом.

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#спецоперация
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«Риск нереален»: в США высказались об эскалации конфликта на Украине
Подполковник Виндман: удар ВСУ по РФ западным оружием не втянет Запад в конфликт
29 мая 2024, 11:20

Фото: iStock/allanswart

Предложение разрешить украинским войскам наносить удары по России западным оружием не приведёт к эскалации конфликта. Такое мнение в своих соцсетях выразил подполковник ВС США в отставке Александр Виндман.
Он подчеркнул, что боязнь эскалации является иррациональным страхом, поскольку риск нереален.

Виндман убеждён, что применение ВСУ западного вооружения против России не приведёт к дальнейшей эскалации, поскольку Запад не является активной стороной конфликта и не преследует военных целей.

По его словам, Соединённые Штаты не разрешают Украине наносить удары по объектам на территории России американским оружием исключительно из-за опасения ухудшения отношений с Москвой.

В начале этой недели генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по объектам внутри российской границы с помощью поставленного западными союзниками оружия.

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В Киеве заявили, что получили разрешение Лондона применять Storm Shadow по России
Юрий Сак: Киев атакует Россию ракетами Storm Shadow по разрешению Британии
29 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ уже используют ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России. Такие действия одобрены Британией, сообщил советник министра Украины по вопросам промышленности Юрий Сак в интервью изданию Bloomberg.
По его словам, разрешение на удары были получены Киевом Британией. Он также обратил внимание на то, что Украина успешно использует западные дальнобойные ракеты уже длительное время.

Кроме того, Сак добавил, что в настоящее время на Украине развернулось производство собственного дальнобойного оружия, которое будет применяться с аналогичными целями.

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Москалькова назвала причину приостановки возвращения военнопленных
Москалькова: работа по возвращению пленных приостановлена из-за требований Киева
29 мая 2024, 10:54

Фото: iStock/zim286

Работа по возвращению военнопленных была приостановлена из-за действий Украины, которая постоянно выставляет надуманные требования. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе выступления в Доме прав человека на совместном заседании комитетов Госдумы.
Она подчеркнула, что обмены военнопленными были приостановлены несколько месяцев назад.

Москалькова поблагодарила Минобороны России за проделанную работу по возвращению российских военных из плена.

По словам омбудсмена, чувствуется волнение и напряжение людей, поэтому российская сторона делает всё возможное, чтобы донести информацию о мероприятиях, организованных государством.

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#украина
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ВС РФ ударили ракетами по полигону ВСУ с иностранными инструкторами
ВС РФ ударили ракетами по полигону ВСУ с иностранными инструкторами под Львовом
29 мая 2024, 10:52

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные ударили ракетами по Яворовскому полигону ВСУ во Львовской области, где были иностранные инструкторы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
Точное число атакованных иностранных военных не называется, но речь, предположительно, может идти о 100 людях. На Яворовском полигоне боевики ВСУ проходили курсы по тактической инженерной и медицинской подготовке, а также учились управлять техникой.

Кроме того, ВС РФ ударили по таким же объектам в Дублянах и Дрогобыче под Львовом.

Ранее стал известен возможный регион применения химического оружия ВСУ. По мнению военного эксперта Олега Глазунова, украинские неонацисты могут использовать его под Харьковом. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что применение химического оружия Украиной «стало системным».

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#война
#спецоперация
#всу
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В Конотопе Сумской области Украины прогремел взрыв
29 мая 2024, 10:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Сумской области Украины прогремел взрыв. Об этом портал «Телеграф» написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошёл в городе Конотоп утром 29 мая.

Неизвестно, если ли жертвы и повреждения каких-либо городских объектов.

Подчеркнём, что сообщение было опубликовано в 07:06 по московскому времени, когда на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога. За сегодняшнее утро она объявлялась дважды: с 07:00 до 07:21 и с 08:37 до 09:09.

Во время действия второй воздушной тревоги о взрывах в городе и его окрестностях не сообщалось.

Напомним, что последний раз о взрывах в городе было известно в конце апреля, когда российские войска ударили по авиабазе и 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

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#взрыв
#всу
#вс рф
#воздушная
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«Вот и всё!»: во Франции указали на начало нового этапа конфликта на Украине
Филиппо: отправка Францией инструкторов Киеву говорит о новой фазе конфликта
29 мая 2024, 10:18

Фото: iStock/e-crow

Обсуждение отправки французские военных инструкторов на Украину говорит о переходе конфликта в новую фазу. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Он назвал такое развитие событий «новым этапом в спирали тотального конфликта».

Политик отметил, что большинство жителей Франции выступают против такой эскалации. В связи с этим он призвал немедленно прекратить обострение конфликта на Украине и найти способы для заключения мира.

Ранее в понедельник главком ВСУ Александр Сырский сообщил о подписании им разрешения на посещение французскими военными инструкторами учебных центров на Украине. Он положительно отнёсся к инициативе французских властей направить инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

При этом позднее телеканал BFM, ссылаясь на Минобороны Франции, сообщил, что в настоящее время вопрос отправки военных инструкторов на Украину всё ещё прорабатывается.

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#франция
#украина
#конфликт
#учения
#военные
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Герои нашего времени: как ВС РФ прорвали многокилометровую оборону ВСУ в ДНР
Боец «Призрак»: Армия России прорвала многокилометровую оборону ВСУ в ДНР
29 мая 2024, 09:48

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Уральские бойцы в составе группировки «Центр» прорвали порядка 10 км укреплений ВСУ, штурмуя Северное и Тоненькое на Авдеевском направлении. Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».
«Приходилось идти до штурмовых позиций десятки километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — цитирует РИА Новости «Призрака».

По его словам, из-за особенностей рельефа местности приходилось штурмовать укрепления ВСУ на открытой местности. Он пояснил, что различные подразделения ВС РФ штурмовали украинцев со всех сторон и брали их в полукольцо.

«Призрак» пояснил, что окопы брать намного проще, чем здания, так как противника видно и его можно закидать гранатами. При этом российский штурмовик отметил, что противник не часто даёт отпор, а в основном в окопах никого нет, так как украинцы успевают уйти раньше, чем пришли бойцы ВС РФ.

Штурмовик также рассказал, что самая большая сложность при штурмах на открытой местности состоит в том, что могут выстрелить со всех сторон, при этом он отметил, что для военных с опытом в этом нет ничего сложного, а вот новобранцам опыта не хватает, заключил «Призрак».

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#новости
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ВС РФ пошли в штурмы в Калиновке, ВСУ признали утрату Нетайлово: последние новости СВО
29 мая 2024, 09:15

Фото: iStock/ IherPhoto

Активные противостояния зафиксированы сразу на нескольких участках фронта. ВСУ пытаются сдержать позиции, а ВС РФ теснят противника и стремятся занять новые рубежи. О том, где ВС РФ провели серию атак и что применили для ударов по позициям ВСУ читайте в материале «Радио 1».

Харьковское направление


ВС РФ ведут стрелковые бои, наносят удары тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А и ТОС-2 по позициям ВСУ, сообщает телеграм-канал «Два майора».

Часовоярское направление


Российские бойцы сохраняют наступательный темп боевой работы в направлении Часова Яра. Штурмовые группы продолжают улучшать свои тактические позиции на окраине Калиновки и в микрорайоне «Канал».

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки существенных изменений нет. Идут бои у Нетайлово, Уманского, западнее Соловьево. ВСУ признали утрату Нетайлово и в некоторых источниках сообщается о начале боевых действий у Карловки. Идет зачистка местности от украинского гарнизона.

«ВСУ бегут от россиян»: СМИ оценили эффективность новой «тактики порезов»
«ВСУ бегут от россиян»: СМИ оценили эффективность новой «тактики порезов»

Слобожанское направление


Активные бои зафиксированы в городской застройке Волчанска, где в условиях огромного количества дронов обе стороны задействуют малые группы пехоты.

Донецкое направление


В Красногоровке идут бои в центре города. В Парасковиевке продолжаются наступательные действия ВС РФ. Активное противостояние зафиксировано на подступах к Яснобродовке. ВС РФ стремятся развить дальнейшее наступление в направлении населённого пункта Сокол. В Новоалександровке продолжаются штурмовые действия российских войск.

Харьковское направление


Идут бои в центральной части Волчанска. Ни одна из сторон инициативой полностью не владеет, однако ВСУ смогли несколько стабилизировать оборону на этом участке фронта. Также продолжаются боестолкновения к северу от Липцев.


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#сво
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В Ровенской области при ударе ВС РФ сдетонировал арсенал — подполье
Подпольщик Лебедев: в Ровенской области после удара ВС РФ сдетонировал арсенал
29 мая 2024, 08:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли удар по военным объектам ВСУ в городе Сарны Ровенской области, после чего произошла мощная детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва в 2:40 и 2:50 ночью 29 мая. Оба взрыва были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что город Сарны представляет собой серьёзный логистический хаб еще с Первой мировой войны. При этом местное Сопротивление зафиксировало и сообщило, что военные части используются иностранцами.

Таким образом, по словам Лебедева, удары по городу связаны с тем, что в последнее время ВСУ активно завозили на территорию воинской части вооружение и боекомплекты.

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