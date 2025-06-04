ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами и ведут массовую атаку БПЛА

04 июня 2025, 23:35

Сальдо: ВСУ атаковали Херсонскую область кассетными снарядами и множеством БПЛА

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо @SALDO_VGA

Удары кассетными боеприпасами наносятся ВСУ по населённым пунктам Херсонской области, повреждены жилые дома в нескольких районах. Идет массированная атака беспилотников, против которой работают силы ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.







«В Геническом муниципальном округе и ряде близлежащих районов произошло аварийное отключение электроэнергии», — добавил он.