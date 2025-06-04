ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами и ведут массовую атаку БПЛА
Сальдо: ВСУ атаковали Херсонскую область кассетными снарядами и множеством БПЛА
Удары кассетными боеприпасами наносятся ВСУ по населённым пунктам Херсонской области, повреждены жилые дома в нескольких районах. Идет массированная атака беспилотников, против которой работают силы ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«В Геническом муниципальном округе и ряде близлежащих районов произошло аварийное отключение электроэнергии», — добавил он.Информация о возможных пострадавших в результате обстрелов в настоящее время уточняется. Ситуация находится под контролем, оперативные службы работают.
Ранее сообщалось, что отец шестерых детей из США переехал в Россию вместе с женой и шестью детьми, а затем пошел на спецоперацию. Мужчина проживал в Техасе, работая на местном заводе в Хьюстоне, однако его не устраивала обстановка в стране.