Фото: istockphoto/alexeynovikov
Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью, доложили в Минобороны РФ.
«…Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в ведомстве.До этого полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков предсказал украинской армии обвал фронта в Донбассе. По его словам, сейчас там идет «стачивание» ВСУ, а резервов, подчеркнул эксперт, у военнослужащих Украины может и не быть.
Кроме того, аналитики отмечали, что ВСУ вряд ли смогут удержать территории под Курском, а территории на Украине потеряют безвозвратно.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
Читайте также:
На Западе заявили о новой угрозе ВСУ
Запад потерял веру в ВСУ
Боевик ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Никита Кротов