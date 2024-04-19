Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы

Фото: istockphoto/Diy13
Сотрудники украинской полиции и СБУ пытают всех, кого подозревают в сотрудничестве с РФ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на командира подпольной организации «Херсонское сопротивление».
По его словам, если правоохранители устанавливают какую-либо связь подозреваемого с РФ, к нему применяют психологическое и физическое воздействие.
После этого человек попадает в СИЗО или пропадает без вести, заключил собеседник издания.
Читайте также:
Пророссийское подполье в Херсоне завладело оружием НАТО через соратников в ВСУ
«Вероятно, горят ГСМ»: Подполье заявило о прилёте по Полтаве
«Очень мощно»: Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Анастасия Хохлова