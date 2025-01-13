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Взрыв с детонацией прогремел в городе Змиев в Харьковской области. Это произошло в районе предприятия и топливных резервуаров, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в понедельник был зафиксирован прилёт в Змиеве. Боеприпас следовал в направлении топливных резервуаров, которые располагаются рядом со Змиевским машиностроительным заводом и железнодорожным вокзалом.
Ранее в этот день газета The New York Times писала, что украинские войска признали провал своих контратак в Курской области. В США отметили, что российским военным удалось отразить нападение и не допустить продвижения ВСУ.
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Анастасия Чинкова