Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве

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ВС РФ нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Коллеги подпольщика сообщили, что 16 мая с 23:20 по 23:45 было четыре прилета. Солдаты РФ били по военным объектам, связанным с авиацией. Сообщается, что в здания на территории аэропорта, незадолго до удара заехало шесть автобусов с военными и несколько грузовых машин.
Лебедев отметил, что в северной части города зафиксировали три удара. Там расположена авиабаза. Местные подпольщики рассказали, что туда в последнее время садились вертолеты. Кроме этого, на авиабазе были замечены иностранные воздушные судна. Там есть цех дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской. В ней переделывали украинские Су-27 под возможность стрелять ракетами образца НАТО, рассказал Лебедев.
Ранее подполье сообщало, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.
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Лебедев отметил, что в северной части города зафиксировали три удара. Там расположена авиабаза. Местные подпольщики рассказали, что туда в последнее время садились вертолеты. Кроме этого, на авиабазе были замечены иностранные воздушные судна. Там есть цех дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской. В ней переделывали украинские Су-27 под возможность стрелять ракетами образца НАТО, рассказал Лебедев.
Ранее подполье сообщало, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.
Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова