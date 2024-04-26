Подполье сообщило об ударе в Запорожской области

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Российские военные нанесли удар по прятавшимся в жилых домах военных ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион. Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах», — отметил он.Украинские подразделения, разбиваясь на группы, уходят на ночевку в лесопосадки и степи. Они разводят там костры, а после против них российскими военными применяются беспилотники. Лебедев добавил, что такие бойцы ВСУ «необучаемы».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские военные ударили по бойцам ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова