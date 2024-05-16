Подполье: украинские военкомы платят пенсионерам из Херсона за данные о мужчинах

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Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин, которые подлежат мобилизации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
«Военкомы подкупают пенсионеров: за информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека, то есть по 1 тысяче гривен за одного мобилизованного», — рассказали подпольщики.Ранее подполье сообщало, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.
Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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