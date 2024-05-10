«Пришлось обмануть Киев»: Стало известно, чего боятся украинские офицеры

Офицеры ВСУ боятся сообщать командованию о трудной ситуации на поле боя из-за увольнения инициативных командиров бригад, которые не стеснялись докладывать о тяжелом положении украинской армии. Об этом сообщил в своем видеоблоге главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
«Они (командиры подразделений ВСУ. — Прим. ред.) боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили», — рассказал Бутусов.Как утверждает журналист, недостоверные донесения постоянно приводят к искаженной оценке обстановки на поле боя и ложных представлениях о возможностях ВСУ.
«С управлением, с достоверными докладами – у нас с этим большая проблема», — признал экс-советник.До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что российская армия делит ВСУ на две части, а затем уничтожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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