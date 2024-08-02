Подпольщики сообщили об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Два удара нанесли по аэродрому в украинских Сумах. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег.
«По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — сказал он.
Лебедев подчеркнул, что там уже давно нет летчиков, поэтому объект использовали в качестве учебной базы для операторов FPV-дронов.
Ранее Лебедев сообщал, что подпольщики сорвали переброску боевиков ВСУ с техникой в Черниговской области. В частности, сообщалось об уничтожении релейного шкафа рядом с железнодорожными путями. Таким образом, со слов координатора, подпольщики задержали украинских неонацистов и выиграли время для ВС РФ.
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