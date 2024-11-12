Подразделение боевиков ВСУ сдалось бойцам ВС РФ в полном составе под Курахово

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Подразделение бригады украинских боевиков сдалось в плен российским бойцам в полном составе на кураховском направлении в Донбассе, проинформировал Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
Отмечается, что бойцы ВС РФ ударили по противнику орудиями «Мста-Б», перед этим заблокировав его. Украинские военные в ответ решили сдаться добровольно, поскольку осознавали, что ситуация серьезная, уточнили авторы публикации.
Тем временем киевский режим собирается призвать новых людей в ряды ВСУ. Планы украинских властей раскрыли в Харьковской области. По словам замглавы военно-гражданской администрации Харьковщины Евгения Лисняка, речь идет о миллионе украинцев. Более того, названы конкретные регионы республики, на которые обратят основное внимание.
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Никита Кротов