31 января 2026, 22:13

ПВО сбила БПЛА ВСУ в Воронежской области, пострадавших нет

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

ПВО обнаружила и уничтожила один беспилотник в небе над одним из районов Воронежской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.