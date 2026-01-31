ПВО сбила БПЛА ВСУ в Воронежской области
ПВО обнаружила и уничтожила один беспилотник в небе над одним из районов Воронежской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над территорией России. В частности, 17 — над Брянской областью, семь — над Смоленской, по одному — над Белгородской областью и Крымом.
Кроме того, глава Курской области Александр Хинштейн заявлял, что в результате падения украинских дронов повредило окна в жилых домах Курска. Он призвал граждан быть осторожными.
