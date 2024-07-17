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Два человека пострадали при атаке беспилотников со стороны ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района ранена местная жительница. Ее доставили в Курскую областную больницу для обследования и лечения», — говорится в публикации.
Перед этим Смирнов сообщал об атаке в Новоивановке. Украинские неонацисты сбросили взрывное устройство на машину, пострадал водитель, которому оказали помощь на месте. Кроме того, сообщалось, что пострадал один спасатель после атаки в Теткино.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.
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