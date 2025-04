Похитители бойца СВО требовали от него 100 тысяч рублей

Детство и первые шаги в творчестве

Илья Прусикин* и Софья Таюрская (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Почему Подольская отказалась быть любовницей Преснякова, но вскоре изменила свое решение, и как их чувства оказались сильнее обид?

От «Спасибо, Ева!» до «КликКлак»: блогерский успех

Little Big: путь к славе

Илья Прусикин* (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Skibidi, Евровидение и миллионы просмотров



Илья Прусикин* (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Переезд в США и жизнь после России

«Мы лишились дома, работы, друзей, страны — всего! Мы полностью перелопатили свою жизнь. Бежали с двумя чемоданами», — говорила Таюрская.

Личная жизнь: развод с Ирой Смелой и новая семья

Илья Прусикин* с сыном (фото: Instagram** / iliyaprusikin)

Илья Прусикин* родился в 1985 году в небольшом посёлке в Забайкалье. В подростковом возрасте переехал с семьёй в город Сосновый Бор под Санкт-Петербургом.С детства будущий музыкант увлекался брейк-дансом, катался на скейте и писал музыку. Параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано.Творческий потенциал раскрылся через КВН — в 2001 году Илья* стал чемпионом школьной лиги. А в 2003-м взял сценический псевдоним Ильич* и присоединился к ню-метал-группе «Тенкорр» (Tenkorr).Позже Прусикин* поступил в Санкт-Петербургский государственный институт культуры на психолого-педагогический факультет. Но уже во время практики в соцучреждениях понял — не его. Вуз он окончил, но выбрал путь музыканта и видеоблогера.Поворотным моментом стало участие в проекте «Спасибо, Ева!» в 2011 году. В рамках этого социального YouTube-проекта он снимался в различных шоу, высмеивая пороки общества. Его персонаж Ковбой Алёша критиковал американский империализм. Позже артист признался, что не знал о спонсорстве проекта со стороны Росмолодёжи — и, как только узнал, сразу ушёл.В 2013 году вместе с Эльдаром Джараховым он запустил объединение «КликКлак», подарившее интернету десятки вирусных шоу: «Дай леща», «Как скажешь», «Зашкварные истории», «Крысиные бега» и другие.В том же 2013 году Прусикин* создал группу Little Big. Первая композиция Every Day I’m Drinking — саркастичная песня на тему алкогольных стереотипов — собрала более 30 миллионов просмотров за неделю.Группа быстро обрела популярность. Уже в июле того же года музыканты выступали на разогреве у Die Antwoord.Состав Little Big не раз менялся. Сначала в нём пели Анна Каст и Олимпия Ивлева, но позднее основную роль заняла вокалистка Софья Таюрская.В 2016 году клип Big Dick получил награду Berlin Music Video Awards в номинации Most Trashy — эпатаж, оптические иллюзии, юмор на грани. Но настоящий мировой успех пришёл в 2018 году с песней Skibidi — за первую неделю она собрала 23 миллиона просмотров, а в дальнейшем перевалила за 700 миллионов. Это стало первым музыкальным клипом на русском YouTube с такими цифрами.Настоящий прорыв случился в 2018 году с клипом Skibidi, который собрал более 700 миллионов просмотров на YouTube. Песня стала вирусной, породила собственный челлендж и принесла группе международное признание. В 2019 году Little Big дали более 120 концертов и вошли в рейтинг Forbes с доходом в 1 миллион долларов.Весной 2020-го Little Big выбрали представителями России на Евровидении. Музыканты представили клип на песню Uno в программе «Вечерний Ургант», и за сутки ролик набрал 4 миллиона просмотров. Впоследствии видео превысило 250 миллионов просмотров. Однако конкурс отменили из-за пандемии COVID-19. На следующий год группа отказалась от участия, уступив место певице Маниже.После начала спецоперации группа уехала из России. Музыканты выбрали Лос-Анджелес, открыто заявив о своём несогласии с политической ситуацией. Переезд оказался резким: пришлось срочно искать жильё, записываться на курсы английского и решать, чем зарабатывать.По словам Прусикина*, грин-карту они получили по визе для талантливых личностей. Однако в США успех группы оказался не столь ошеломляющим — Таюрская жаловалась в соцсетях на финансовые трудности, а сам Илья делился разочарованием в интервью.Перед отъездом музыканты отменили российский тур и записали антивоенную песню.Первая серьёзная любовь Прусикина* началась ещё в юности — отношения длились 10 лет. Его первая жена работала воспитательницей в детском саду. Тогда артист даже не мог устроиться курьером.В 2014 году он познакомился с блогером Ириной Смелой (Tatarka). Она стала настоящей музой: вдохновила его на активное развитие в сети. В браке с ней родился сын Добрыня.Но в 2020 году Смелая объявила о разводе. Ребёнок остался с матерью, но навещает отца в США. Некоторые СМИ писали, что Прусикин* якобы перестал платить алименты после переезда.Позже в прессе появились слухи, что причиной развода стала коллега по группе Софья Таюрская. Пару не раз видели вместе, но официальных подтверждений долго не было. Весной 2024 года музыканты сообщили, что ждут ребёнка. 25 сентября у них родилась дочь Саша.Бьянка показала как выглядит грудь после операции по уменьшению Рэпер Artik заморозил недвижимость в РФ почти на 150 миллионов «Дорогой человек, прошу, не суди»: подписала дочь Любови Успенской свои фото на пилоне *Илья Прусикин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская