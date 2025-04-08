Похитители бойца СВО требовали от него 100 тысяч рублей

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Бойца СВО похитили пять человек в Калининграде и потребовали от него 100 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Amber Mash.
По информации журналистов, все произошло около дома военного. Мужчину засунули в автомобиль и увезли. Знакомая пострадавшего обратилась в полицию. Правоохранители нашли квартиру, где были похитители. Один из них скрывался от следствия десять лет, а еще одной злоумышленницей оказалась 19-летняя девушка, сбегавшая из дома в подростковом возрасте.
Перед этим стало известно, что мужчина напугал продавщицу в Бурятии, потребовав табак и алкоголь. У злоумышленника в руках находился предмет, похожий на гранату. Напуганная женщина скрылась в подсобке и вызвала полицейских.
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Перед этим стало известно, что мужчина напугал продавщицу в Бурятии, потребовав табак и алкоголь. У злоумышленника в руках находился предмет, похожий на гранату. Напуганная женщина скрылась в подсобке и вызвала полицейских.
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Никита Кротов