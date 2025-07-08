ТАСС: ЦКБ в Сумах переполнена боевиками ВСУ
Сумская Центральная клиническая больница переполнена ранеными боевиками ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры во вторник, 8 июля.
«…В больнице переполнены не только палаты, но и коридоры. Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — сказано в материале.Перед этим стало известно о смерти женщины под Харьковом, которая пыталась спасти сына от мобилизации. Украинка преградила дорогу автобусу, где был ее ребенок. Попытка не увенчалась успехом, и несчастная потеряла сознание на дороге, а позже — скончалась, написали украинские журналисты. Предварительно, женщины не стало в скорой.