24 февраля 2026, 17:45

Ядерщик Кузнецов: Британию и Францию уничтожат, если они передадут Киеву ЯО

Фото: iStock/RomoloTavani

Великобритания и Франция могут прекратить свое существование, если передадут Украине ядерное оружие. Так считает бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.





Напомним, пресс-служба СВР заявила, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По версии СВР, наличие у Украины атомной или «грязной» бомбы могло бы, по их оценке, усилить её позиции на переговорах.



По словам Кузнецова, ранее подобных прецедентов еще не было. Однако он не исключил, что информация о намерении передать Киеву ядерное оружие могла быть сфабрикована для давления на Россию. Если же это действительно произойдет, то Москве придется нанести превентивный ядерный удар по Франции и Великобритании, считает эксперт.





«Вы просто вот представьте себе такой момент. Да, они передали. Украина применила подобные вещи. Что будет непосредственно с самой Англией, Францией? Тут единственное, что остается и приходит в голову, это нанесение превентивного удара по этим странам, страны просто прекратят свое существование», — сказал Кузнецов «Газете.Ru».

«Передача ядерного оружия на Украину и его возможное применение — это казус белли, который дает России право в соответствии с ее военной доктриной применять свое тактическое и стратегическое ядерное оружие против тех стран, которые причастны к передаче и применению ядерного оружия Украиной», — пояснил Рожин.