«Стереть с лица земли»: В ГД раскрыли последствия для Украины в случае получения ЯО
Депутат Водолацкий: В случае передачи ЯО Украине наступит коллапс
Передача ядерного оружия Киеву обернется тяжелыми последствиями. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее пресс-служба СВР заявила, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По версии СВР, наличие у Украины атомной или «грязной» бомбы могло бы, по их оценке, усилить её позиции на переговорах.
Водолацкий же считает, что в случае появления ЯО на Украине все договорённости, которые существуют между странами, у которых имеется такое вооружение, будут полностью разрушены.
«Договорённости перестанут работать, и наступит тот коллапс, та ситуация, при которой нам придётся отвечать. Нам придётся стереть с лица земли всё то, где будет находиться данное оружие, компоненты, а это очень болезненно и разрушительно для самой Украины и плюс для тех, которые будут поставлять данные компоненты», — пояснил депутат в разговоре с RT.
Он добавил, что французы и англичане «могут зайти далеко» в своей ярости и ненависти к России. Таким образом, складывается очень плохая ситуация, заключил Водолацкий.