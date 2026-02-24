«Стереть с лица земли»: В ГД раскрыли последствия для Украины в случае получения ЯО

24 февраля 2026, 15:21

Депутат Водолацкий: В случае передачи ЯО Украине наступит коллапс

Фото: iStock/Alex Kochev

Передача ядерного оружия Киеву обернется тяжелыми последствиями. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.





Ранее пресс-служба СВР заявила, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По версии СВР, наличие у Украины атомной или «грязной» бомбы могло бы, по их оценке, усилить её позиции на переговорах.



Водолацкий же считает, что в случае появления ЯО на Украине все договорённости, которые существуют между странами, у которых имеется такое вооружение, будут полностью разрушены.





«Договорённости перестанут работать, и наступит тот коллапс, та ситуация, при которой нам придётся отвечать. Нам придётся стереть с лица земли всё то, где будет находиться данное оружие, компоненты, а это очень болезненно и разрушительно для самой Украины и плюс для тех, которые будут поставлять данные компоненты», — пояснил депутат в разговоре с RT.