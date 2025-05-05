Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Объявленное РФ перемирие в мае говорит о многом, особенно в контексте того, с чего пришлось начинать урегулирование конфликта на Украине, объявил президент США Дональд Трамп, сообщило агентство ТАСС.
Со слов лидера Соединенных Штатов Америки, обе стороны украинского конфликта нацелены на достижение его разрешения.
Напомним, ранее приздент Российской Федерации Владимир Путин объявил о трехдневном прекращении огня — с 8 до 11 мая.
Американский президент назвал такое действие главы российского государства «многим» и обратил внимание, что журналисты не знают, «с чего они начинали». Он напомнил, что его предшественник Джо Байден «три года не разговаривал с Путиным».
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что после заключения сделки с США по редкоземельным металлам Владимир Зеленский купил продолжение боевых действий.
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Напомним, ранее приздент Российской Федерации Владимир Путин объявил о трехдневном прекращении огня — с 8 до 11 мая.
«Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим», — поделился своим мнением Дональд Трамп в разговоре с представителями СМИ в Белом доме.
Американский президент назвал такое действие главы российского государства «многим» и обратил внимание, что журналисты не знают, «с чего они начинали». Он напомнил, что его предшественник Джо Байден «три года не разговаривал с Путиным».
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что после заключения сделки с США по редкоземельным металлам Владимир Зеленский купил продолжение боевых действий.
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Ольга Енгалычева