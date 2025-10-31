В США сообщили о смягчении позиции Трампа по Украине
За последние недели тон президента США Дональда Трампа по Украине заметно смягчился. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что республиканец, кажется, стал меньше стремиться к активной поддержке Киева или к применению принуждения для прекращения боевых действий. В качестве примеров СМИ называет отзыв американской бригады из Румынии и отказ поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk, что вызывает недоумение у европейских партнеров.
Хотя сам Трамп декларирует стремление к «миру через силу», его недавние шаги и высказывания порождают неопределённость и заставляют союзников гадать, какая политика в итоге возобладает.
Ранее в Китае объясняли изменение риторики хозяина Белого дома по Украине.
