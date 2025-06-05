Политолог: Швеция участвует в кампании по эскалации конфликта на Украине
На сегодняшний день Швеция участвует в кампании по эскалации конфликта на Украине. Так считает политолог Иван Мезюхо.
«Очевидно, что Швеция сегодня участвует в кампании по эскалации конфликта. Она не является первой скрипкой Европейского cоюза в этом вопросе, но, исходя из своих возможностей, вносит ощутимый вклад в дело киевского режима», — сказал Мезюхо в беседе с RT.
Он выразил мнение, что ни Украина, ни Швеция, не «сделали выводов из истории», напомнив, что связь со шведами «дорого стоила» казакам, которые предали православие и русское государство.
Политолог также отметил, что руководство Швеции недовольно прекращением поддержки Киева Вашингтоном при президенте Дональде Трампе.
Тем временем argumenti.ru пишут, что с 1 июля Швеция вводет новые правила проверки иностранных судов в своих территориальных водах и исключительной экономической зоне. Это делается для того, чтобы теневой флот РФ не мог обходить нефтяные санкции.
«Шведские власти получат право требовать информацию о страховке и документах у всех кораблей, проходящих через контролируемые воды», — говорится в статье.
Европейский союз уже применил ограничительные меры в отношении 342 российских судов, однако, по некоторым оценкам, теневой флот может насчитывать до 800 судов. Новые правила, принятые в Швеции, направлены на выявление дополнительных целей для введения ограничений.