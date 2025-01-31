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ВСУ находятся в кризисе дезертирства. Об этом пишет Guardian. Журналисты уточнили, что происходящее в рядах украинской армии уже получило широкую огласку.
«Проблема дезертирства стала популярной темой в СМИ на Украине», — сказано в публикации.Авторы материала добавили, что у боевиков ВСУ имеется острая нехватка пехотинцев, а дезертиры бегут, потому что устали.
Один из опрошенных экс-военнослужащих ВСУ рассказал, что сбежал, поскольку несмотря на ранение он получил приказ вернуться на фронт.
«Я понял, что я — никто. Всего лишь цифра», — пояснил он.Мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года. Сотрудники украинских военкоматов отправляют на передовую всех подряд.
Ранее сообщалось, что признал Владимир Зеленский.
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Никита Кротов