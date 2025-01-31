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«Всего лишь цифра»: бывший боевик ВСУ о происходящем в украинской армии

Guardian: ВСУ находятся в кризисе дезертирства
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

ВСУ находятся в кризисе дезертирства. Об этом пишет Guardian. Журналисты уточнили, что происходящее в рядах украинской армии уже получило широкую огласку.
«Проблема дезертирства стала популярной темой в СМИ на Украине», — сказано в публикации.
Авторы материала добавили, что у боевиков ВСУ имеется острая нехватка пехотинцев, а дезертиры бегут, потому что устали.



Один из опрошенных экс-военнослужащих ВСУ рассказал, что сбежал, поскольку несмотря на ранение он получил приказ вернуться на фронт.

«Я понял, что я — никто. Всего лишь цифра», — пояснил он.
Мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года. Сотрудники украинских военкоматов отправляют на передовую всех подряд.

Ранее сообщалось, что признал Владимир Зеленский.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#новости
У финала украинского конфликта есть лишь два сценария
WP: СВО завершится мирными переговорами или полным крахом Киева
31 января 2025, 18:58

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине завершится мирными переговорами или полным крахом Киева. Так считает бывший посол в России, ныне работающий в Стэнфорде и Институте Гувера Майкл Макфол. Его слова приводит The Washington Post.
«Это произойдет, либо с переговорами, либо с крахом Украины, предвещающим новый конфликт», — заявил Макфол.

Он также выразил уверенность в том, что для обеспечения более выгодных позиций Киева на переговорах Украина остро нуждается в гарантиях безопасности со стороны стран НАТО.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что США хотят исключить Евросоюз и Киев из переговорного процесса по конфликту на Украине. По его словам, Москве и Вашингтону будет легче достигнуть договоренностей напрямую. В процессе переговоров ЕС и Украина станут отвлекающими факторами. При этом во время диалога США и России могут подниматься и более глобальные вопросы, выходящие за рамки украинского кризиса.

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#переговоры
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Подмосковный проект «Доброе дело» объединил уже 1,3 млн человек и 60 компаний
31 января 2025, 16:18

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Курскую область из Подмосковья прибыла уже пятая фура с гуманитарной помощью. В ней около 20 тонн груза для жителей приграничных территорий. Это продукты, чай и средства гигиены.
Груз собрали представители бизнеса – участники проекта «Доброе дело», который реализуется в Подмосковье с весны 2022 года. Такую помощь регулярно доставляют жителям новых и приграничных регионов, а также участникам спецоперации.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с предпринимателями и поблагодарил их за участие в акции.
«Проект объединил много неравнодушных людей. Они собирают большое количество всего того, что необходимо на передовой и в тылу. Хочу сказать огромное спасибо водителям, волонтёрам и предпринимателям – каждый вносит свой вклад. «Доброе дело» – большое движение. Примерно за три года мы отправили десятки подобных машин в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую, Белгородскую и Курскую области. Запрос есть, и это не последняя фура», – сказал Воробьёв.

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Основатели компании «Правильное решение» Татьяна и Дмитрий Донихины не в первый раз собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. На этот раз они передали средства личной гигиены. Дмитрий – офицер запаса, в зоне СВО у него много друзей. У некоторых сотрудников компании на фронте родные и близкие. «Правильное решение» активно отправляет снаряжение и амуницию бойцам. Кроме того, компания помогает раненым, проходящим лечение в госпитале.
«После увольнения из рядов Вооруженных сил вместе с супругой я занялся производством косметической продукции и бытовой химии. У нас в Одинцовском городском округе – своё предприятие. С 2022 года помогаем российским подразделениям, госпиталю им. Бурденко, нескольким волонтёрским движениям. Будем продолжать участие в проекте «Доброе дело», – сказал Дмитрий Донихин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприятие «Полёт» из Люберец передало кондитерские изделия. Компания участвует в проекте с первых дней, она уже отправила более 20 тонн своей продукции.

Яковлевская Чаеразвесочная фабрика из Подольска собирала гуманитарную помощь во время пандемии коронавируса, не осталась равнодушной и сейчас. Жителям Курской области она передала чай.
«Первый раз участвуем в «Добром деле». Спасибо организаторам проекта – они подсказали нам, какие потребности у жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. Мы считаем себя социально ответственной компанией и планируем регулярно участвовать в таких программах», – сказал руководитель фабрики Андрей Ерофеев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фурой, доставившей груз в Курскую область, управлял опытный водитель Александр Суслов. До этого он уже дважды отвозил гумпомощь в Донбасс.
«В последний раз ещё до Нового года ездил в Новоазовск. Понимаю, что делаю очень важное ответственное дело. Люди нуждаются в гуманитарном грузе, который собрали для них жители Подмосковья», – поделился Александр.
Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники, а губернатор поддержал их идею. К проекту присоединились не только учащиеся и их родители, но и тысячи неравнодушных людей со всей Московской области, в том числе представители бизнеса. Сегодня это свыше 1,3 млн человек и более 60 компаний. За эти почти три года они передали более 7,7 тыс. тонн помощи.

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#московская область
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#гуманитарная помощь
#акция
#доброе дело
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«Помолчи — за умного сойдешь!»: Зеленский признал собственную нелегитимность
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
31 января 2025, 15:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский признал собственную нелегитимность, поскольку некомпетентно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что в текущем статусе глава киевского режима не может подписывать документы с РФ. Такое заявление сделал политик Виктор Медведчук.
«Есть простой житейский совет: «Помолчи — за умного сойдешь!». Он неизменно работает тогда, когда человек в чем-то не разобрался, но вступает в дискуссию, которая обнажает его некомпетентность. Но этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше. К последним явно относится Зеленский, который весьма некомпетентно отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что украинский президент нелегитимен, чтобы подписывать соглашения с Россией», — пояснил председатель движения «Другая Украина».
Медведчук подчеркнул, что Зеленский лживо обвиняет Путина в затягивании боевых действий. Кроме того, глава киевского режима, по словам Медчедчука, называет себя сильным лидером, учитывая, что именно он привел республику в безвыходное положение и безысходность.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
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Контракт с МО РФ: льготы для участников СВО и их семей, дополнительные выплаты и статус ВБД
31 января 2025, 15:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Военнослужащие по контракту в армии России получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Дополнительно положены единовременная региональная и федеральная выплаты, а также полный социальный пакет как для самого военнослужащего, так и для его семьи. Подробнее рассказывает «Радио 1».

Условия заключения контракта с Минобороны РФ


Контракт заключается на срок один, три или пять лет. Сделать это могут граждане в возрасте от 18 лет, имеющие подходящее состояние здоровья, которое определят на медосмотре.

Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно. Размер выплат зависит от воинского звания и должности. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей. Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль.

За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.

Выплаты за ранения в зоне СВО


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.

Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Основные льготы для участников СВО


Участники СВО могут рассчитывать на:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Поддержка семей военнослужащих


Семьям военнослужащих по контракту, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации, государство предоставляет отдельные льготы и социальные гарантии:


  • кредитные каникулы;
  • преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  • внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • психологическая помощь;
  • консультирование по юридическим вопросам.
Также семьи военнослужащих могут рассчитывать на различные выплаты.


Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В Кремле прокомментировали информацию о якобы покинувших Курскую область солдатах КНДР
Песков не стал комментировать «завиральные рассуждения» NYT о военных КНДР в РФ
31 января 2025, 13:57

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщение газеты New York Times о том, что солдаты КНДР якобы покинули Курскую область.
«Никак (не можем прокомментировать — ред.). Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало», — сказал Песков журналистам.

Так, он уточнил, что комментировать статьи американской прессы комментировать не станет.

Напомним, ранее газета New York Times писала, что северокорейских военных отозвали с линии фронта в Курской области из-за больших потерь. Их не видели уже около двух недель.

Ранее северокорейские перебежчики в эфире крупного южнокорейского телеканала Channel A заявили, что представленные Украиной «свидетельства» о якобы участии бойцов из КНДР в СВО являются подделкой.

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#сво
#кндр
#песков
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ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Нововасилевку в ДНР
31 января 2025, 12:49

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Нововасилевка, Донецкой народной республики. Об этом в пятницу, 31 января, доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики», — гласит сводка оборонного ведомства.
Перед этим стало известно, что в городе Селидово в Донбассе задержали украинского боевика, который хотел сойти за местного жителя. На допросе он заявил, что был брошен своими сослуживцами при отступлении.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина.

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#мир
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#украина
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#сво
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#вс рф
#конфликт
#днр
#минобороны рф
#новости
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В Курской области взломали телефон убитого боевика ВСУ и посмотрели его запросы в поисковике
Убитый в Курской области боевик ВСУ перед смертью искал нюдсы певицы Дорофеевой
31 января 2025, 12:29

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские бойцы нашли телефон боевика ВСУ, убитого в Курской области, и проверили историю его поисковых запросов. Оказывается, украинец в последние дни жизни интересовался нюдсами украинской певицы Надежды Дорофеевой, пишет Telegram-канал Military Theme Z.
Как оказалось, убитый украинский боевик, находясь в Курской области, искал в интернете фотографии обнаженной Дорофеевой. Кроме того, его интересовали возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также вероятное завершение конфликта в 2025 году.

«История запросов на телефоне двухсотого ВСУшника. Как мы видим, его интересовали сливы украинской певицы Надежды Дорофеевой, переговоры Трампа с Путиным, а также возможное завершение войны в 2025 году», — говорится в сообщении канала.

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#сша
#история
#днр
#сво
#всу
#наемники
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Алаудинов рассказал, как ведут себя американские наемники в зоне СВО
Генерал Алаудинов: американские наемники становятся трезвее после первого же боя
31 января 2025, 11:22

Фото: iStock/breakermaximus

Американские наемники — это люди без каких-либо моральных принципов, ищущие лишь деньги. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, участники ЧВК становятся трезвее после первого же боя.
«Мы должны понимать, что в американские ЧВК шли люди, которые не имеют никаких моральных принципов, которые впереди всего для себя ставили деньги. Это и привело их в украинские формирования. Но можно сказать, что буквально при первом же боестолкновении они сразу становились трезвее и на все начинали смотреть другими глазами. А в то же самое время наемники на фронте есть, это факт», — пояснил Алаудинов.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что число иностранных наемников в подконтрольном Киеву Херсоне не уступает количеству боевиков ВСУ. По его информации, точные данные по иностранным наемникам ВСУ скрывают. Однако, по сообщениям местных жителей, в регионе слышна французская, польская и английская речь.

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Генерал объяснил, сможет ли новейший Су-57 нести гиперзвуковой «Кинжал»
Генерал Попов: Су-57 сможет нести гиперзвуковые «Кинжалы», потеряв в скрытности
31 января 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», но при этом потеряет скрытность. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.
Он предположил, что сейчас идут испытания варианта «Кинжала» специально для этого военного самолета.
«Думаю, Су-57 сможет нести «Кинжал». Но дело в том, что здесь он теряет элемент малозаметности. Только поэтому, скорее всего, мы не размещаем на Су-57 контейнер или бомболюк для комплекса «Кинжал». Предположу, что идут испытания варианта «Кинжала» специально для истребителя», — поделился военный.
Попов подчеркнул, что оснащенный «Кинжалом» Су-57 станет заметен для радаров так же, как и самолеты четвертого поколения СУ-30, Су-34 и Су-35, потому использование такого вооружения нецелесообразно для военных самолетов пятого поколения.

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#всу
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