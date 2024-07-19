Полковник Бод: армия Украины ослаблена, Запад не в состоянии поддержать ВСУ

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Украинская армия сильно ослаблена, а Запад не в состоянии поддержать ВСУ на должном уровне. Об этом заявил полковник полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу «Daniel Davis / Deep Dive».
«Мы видим, что украинская армия сильно ослаблена, как и техника, которая также очень важна», — пояснил Бод.По словам полковника, Запад не может поддерживать Украину в том объеме, как той требуется.
«Идея состоит в том, чтобы уничтожить потенциал (ВСУ — прим.ред.), и это именно то, что они (армия России — прим. ред.) делают сейчас», – заключил Бод.Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что армия Украины испытывает нехватку бойцов на некоторых направлениях даже для оборонительных действий.
«На фронте подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях, тяжело, скажем, на таких участках. <…> Рассчитывать на серьезные не то чтобы наступательные действия, а и на оборонительные не приходится», — отметил генерал.Читайте также:
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