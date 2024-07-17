Полковник Матвийчук: Атака дронами ВСУ — попытка саботировать обмен пленными

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Полковник Матвийчук считает, что атака дрона ВСУ перед обменом пленными не была случайностью.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались сорвать обмен пленными с помощью атаки дрона-камикадзе, который был направлен на вышку сотовой связи рядом с местом обмена. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его мнению, таким образом Украина пыталась создать «информационную бомбу» против России.
Он также отметил, что отношение к людям, прошедшим российский плен, на Украине меняется. Их подозревают в предательстве и возвращают на поле боя вскоре после освобождения.
Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи недалеко от места, где должен был пройти обмен пленными в Белгородской области. Но в итоге обмен не отменили.
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По его мнению, таким образом Украина пыталась создать «информационную бомбу» против России.
«Это не случайность. Украинская сторона постоянно пытается спровоцировать нас, распространяя недостоверную информацию. Вспомните, как они хотели обвинить Россию в уничтожении самолёта. А теперь они нанесли удар по вышке сотовой связи рядом с пунктом обмена. Возможно, они хотели помешать бывшим пленным связаться с родными и сообщить об освобождении» , — поделился Анатолий Матвийчук.
Он также отметил, что отношение к людям, прошедшим российский плен, на Украине меняется. Их подозревают в предательстве и возвращают на поле боя вскоре после освобождения.
«К пленным отношение уже другое. Их обвиняют в том, что они перешли на сторону России. И уже через неделю они опять будут на фронте», — подчеркнул полковник.
Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи недалеко от места, где должен был пройти обмен пленными в Белгородской области. Но в итоге обмен не отменили.
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Мира Полтева